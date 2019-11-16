В Приамурье выплатят 2,5 млн рублей семьям погибшего и пострадавших при ЧП в колледже

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Власти Амурской области выплатят семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ 2,5 млн рублей из резервного фонда.

«Выплаты из резервного фонда правительства Амурской области получат семьи погибшего и пострадавших студентов во время перестрелки в Амурском колледже строительства и ЖКХ. На эти цели выделено 2,5 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

Гендиректора частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске арестовали на два месяца в связи с ЧП.

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