В Приамурье выплатят 2,5 млн рублей семьям погибшего и пострадавших при ЧП в колледже

Власти Амурской области выплатят семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ 2,5 млн рублей из резервного фонда.

«Выплаты из резервного фонда правительства Амурской области получат семьи погибшего и пострадавших студентов во время перестрелки в Амурском колледже строительства и ЖКХ. На эти цели выделено 2,5 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

Гендиректора частного охранного предприятия «Сириус-А» в Благовещенске арестовали на два месяца в связи с ЧП.