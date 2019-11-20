В Приамурье уволили директора колледжа после стрельбы

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Власти Приамурья по итогам служебной проверки уволили директора колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба. Кроме того, в отставку подал замглавы Минобразования региона.

«За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в части организации безопасных условий учебного заведения уволен директор колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов», — цитирует пресс-службу регионального Минобразования ТАСС.

Исполняющим обязанности руководителя колледжа назначена замдиректора по учебной работе Светлана Ленских, работающая в учреждении с 1999 года.

В Минобразования Амурской области также уточнили, что замминистра образования и науки области Олег Якутов покинул свой пост по собственному желанию.

Ранее в Амурской области начали разрабатывать меры по проверке владеющих оружием студентов, а также передаче охраны колледжей и вузов бойцам Росгвардии.

В рамках возбуждённого уголовного дела арестованы охранник ЧОП, работавший в колледже в день стрельбы, и гендиректор охранного предприятия.

14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу, в результате которой погиб его ровесник и ещё трое молодых людей получили ранения. Злоумышленник покончил с собой.

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