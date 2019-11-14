«Сотрудники не были подготовлены»: гендиректор и охранник ЧОПа задержаны после стрельбы в Благовещенске

После стрельбы в благовещенском колледже, в результате которой погибли два человека, задержаны гендиректор ЧОПа и охранник, не имевший необходимых документов. Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам убийства, ненадлежащей охраны учебного заведения и халатности со стороны сотрудников колледжа. Как рассказали RT очевидцы событий, студент Данил Засорин пришёл в колледж в нетрезвом виде, а когда его выгнали из учебного заведения, он вернулся с ружьём и открыл стрельбу по однокурсникам. Он убил одного человека, ещё трое получили огнестрельные ранения. Сам стрелок попытался оказать сопротивление прибывшим на место полицейским и был ранен, после чего покончил с собой. Однако знакомые Данила отмечают, что он был спокойным и адекватным человеком и ничто не предвещало нападения.

Утром в четверг, 14 ноября, студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства открыл стрельбу по учащимся. 19-летний Данил Засорин пронёс в здание гладкоствольное ружьё и расстрелял учеников. В результате стрельбы погиб 19-летний Алексей Голубничий, ещё трое молодых людей 17, 19 и 20 лет получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу. Сам стрелок покончил с собой. На момент прибытия полицейских он был ещё жив и пытался оказать им сопротивление.

«Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону полицейских, которые открыли ответный огонь. В результате оперативных действий сотрудников полиции стрелявший был заблокирован в одной из аудиторий, чем был обеспечен безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа», — сообщил начальник ГУМВД по Амурской области Николай Аксёнов на экстренном совещании антитеррористического комитета.

«В ходе перестрелки нападавший был ранен, после чего покончил с собой», — добавил Аксёнов.

Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства трагедии и мотивы преступника. По предварительной версии, причиной стрельбы мог стать конфликт Засорина со сверстниками. В Следственном комитете сообщили, что стрелку будет назначена посмертная психиатрическая экспертиза.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц, совершённое из хулиганских побуждений». Кроме того, заведены уголовные дела об обеспечении ненадлежащей охраны учебного заведения и халатности сотрудников колледжа. Для проведения расследования глава СКР Александр Бастрыкин направил в Благовещенск криминалистов центрального аппарата.

«Пришёл выпивший и с ружьём»

По словам очевидцев, 14 ноября Данил Засорин пришёл в колледж в нетрезвом виде, в связи с чем до занятий его не допустили. Студент учебного заведения Владислав Маркарян рассказал RT, что оружие Засорин принёс не сразу — его трижды выгоняли из аудитории, после чего он покинул территорию колледжа, а обратно вернулся уже с ружьём.

Другой учащийся колледжа — Максим Муратов — утверждает, что он и ещё несколько человек застали Засорина с ружьём в туалете до того, как началась стрельба.

Также по теме «Будем разбираться, как производилась охрана здания»: что известно о стрельбе в колледже Благовещенска Два человека погибли и трое получили ранения в результате стрельбы в одном из колледжей Благовещенска. По данным следствия, нападавшим...

«Он был явно выпивший и с сигаретой. Стоял слушал расслабляющую и спокойную музыку с телефона, в руках держал ружьё. После того как он нас увидел, направил ствол на нас. Мы убежали», — вспоминает студент.

Предупреждённые о человеке с оружием учащиеся попытались забаррикадировать мебелью двери в аудиторию и спрятаться от Засорина.

«Когда он зашёл в аудиторию, все попрятались, а Лёша (Голубничий. — RT) остался сидеть. На вопрос: «А ты чего не прячешься?», ответ был: «А чего прятаться?» После этого раздался выстрел», — утверждает Маркарян.

Залп дроби попал Голубничему в голову. Изначально поступали сообщения, что он умер на месте, однако позднее в региональном Минздраве сообщили, что молодой человек скончался в больнице. Студент Максим Муратов рассказал, что Алексей на днях собирался сделать предложение своей девушке.

По словам студентов колледжа, застрелив Голубничего и ранив ещё одного человека, Засорин поднялся в аудиторию этажом выше. Там он ранил двоих. Затем в колледж прибыли полицейские — как рассказала RT сотрудница магазина, расположенного неподалёку от колледжа, к ней прибежала молодая учительница и попросила срочно вызвать полицию.

«Спокойный и тихий»

После того как Данил Засорин расстрелял студентов благовещенского колледжа, в СМИ и соцсетях начали распространять аудиозапись — послание, якобы сделанное стрелком накануне преступления. В ней, в частности, упоминается печально известная стрельба в школе «Колумбайн» и говорится, что «никто не смог бы остановить» убийцу.

«Никто бы не смог это остановить из тех, кого будут обвинять по телеку, когда это произойдёт. Поэтому думайте в эту сторону. Ещё, конечно, обидно, почему именно я, почему именно здесь, почему именно сейчас», — говорится в послании.

Знакомые Данила утверждают, что тот всегда был «тихим и спокойным», ничем особенным среди сверстников не выделялся, агрессии не проявлял. Студент строительного колледжа Максим Муратов уверяет, что Засорина никто не травил, хотя другой учащийся заявил, что накануне стрельбы Данила якобы кто-то избил.

Засорин учился на четвёртом курсе колледжа, жил вместе с матерью, отчимом и братом. Друг стрелка, Тимур, рассказал RT, что они вместе занимались боксом, и он никогда не замечал за товарищем неадекватного поведения.

«Занимались боксом, вроде нормальный человек. Для меня он как брат был, родной, адекватный. Я сам не понимаю, что произошло. Про девушку его не знаю. Мы долго дружили, он из деревни, но я не знаю, из какой. Мы познакомились в соцсетях. Он всегда адекватно себя вёл. Учился вроде на компьютерщика», — сообщил Тимур.

Охрана колледжа

По данным МВД, Засорин приобрёл оружие легально — гладкоствольное ружьё ИЖ-81 12-го калибра было зарегистрировано на Данила. Разрешение на ношение оружия он получил несколько месяцев назад. Родители Засорина были в курсе: после стрельбы в благовещенском колледже в СМИ появились фото, на которых запечатлено, как Данил с отчимом и младшим братом тренируются в стрельбе из этого самого ружья во время отдыха на берегу озера.

Очевидцы происшествия в колледже недоумевают, как студент смог пронести ружьё на территорию учебного заведения. В частности, есть предположения, что он спрятал оружие под верхней одеждой и спокойно прошёл мимо охранника. Сейчас охранник задержан по уголовному делу о ненадлежащем обеспечении безопасности учащихся.

Как сообщил глава регионального управления Росгвардии Юрий Шишленин, обеспечивавший безопасность в колледже в день трагедии мужчина вообще не имел права на осуществление охранной деятельности.

«Охранник, который находился на посту, оформлен соответствующим образом не был, проходил по временному документу. Разрешение у охранника отсутствовало, никакого разряда по охранной деятельности он не имел. Органы прокуратуры проводят проверку, запросили материалы по ЧОПу и проводившимся там проверкам», — отметил Шишленин.

По данным базы «Контур.Фокус», у Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства был заключён договор на охрану с ЧОО «Сириус А». Согласно техзаданию, ЧОП должен был организовать физическую охрану в трёх учебных корпусах и общежитии.

Стоимость услуг одного охранника была оценена в 145 рублей в час. Согласно документам, на всех объектах имелась система видеонаблюдения и пожарная сигнализация. Между тем, как заявил руководитель регионального управления СКР Станислав Белянский, в корпусе, где произошла стрельба, не было рамок металлоискателя.

«Это обстоятельство будет отдельно проверяться, будем разбираться, как производилась охрана здания», — сказал глава следственного управления.

В свою очередь, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отметил, что действующих норм безопасности было достаточно для того, чтобы предотвратить этот случай.

«Другое дело, что это было не исполнено, другое дело, что не были сотрудники охраны, которые там находились, подготовлены. Вопросы, конечно, к металлоискателю, если на самом деле этого не было», — отметил парламентарий в беседе с RT.

В ЧОО «Сириус А» комментировать произошедшее отказались. Однако позднее гендиректор охранной организации Сергей Андрющенко был задержан. Как сообщили следователи, сейчас он помещён в СИЗО. СК намерен ходатайствовать о помещении его под стражу.