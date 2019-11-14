В Благовещенске по делу о стрельбе задержан гендиректор ЧОП

После стрельбы в колледже Благовещенска задержан гендиректор ЧОП, отвечающей за охрану здания. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Задержан генеральный директор частной охранной организации «Сириус-А», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно версии следствия, подозреваемый допустил к охране здания колледжа лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность.

Ранее по делу о стрельбе в колледже был задержан сотрудник ЧОП, охранявший здание.

Инцидент, в результате которого погиб один человек, ещё трое получили ранения, произошёл в четверг, 14 ноября.

В Госдуме прокомментировали стрельбу в колледже в Благовещенске, отметив, что в школе должна быть специальная служба, отслеживающая психологическую атмосферу в учреждении и конфликты между учащимися.