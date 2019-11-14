В Госдуме прокомментировали стрельбу в колледже в Благовещенске

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции прокомментировал RT стрельбу в колледже в Благовещенске.
В Госдуме прокомментировали стрельбу в колледже в Благовещенске
  • РИА Новости

«Сейчас, конечно, действующие нормы достаточны, на мой взгляд, были для того, чтобы предотвратить этот случай. Другое дело, что это было не исполнено, другое дело, что не были сотрудники охраны, которые там находились, подготовлены. Вопросы, конечно, к металлоискателю, если на самом деле этого не было», — отметил депутат.

По словам парламентария, в школе должна быть специальная служба, которая будет отслеживать психологическую атмосферу в школе и конфликты между учащимися.

«Если все эти вещи отслеживать и придерживаться существующих норм, можно до минимума свести все эти вещи. Очень жаль, конечно, что это всё произошло», — заключил Шхагошев.

14 ноября в колледже в Благовещенске произошла стрельба. В результате ЧП погибли два человека, в том числе стрелок. Ещё трое пострадавших были госпитализированы.

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.

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