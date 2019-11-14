В колледже Благовещенска после стрельбы отложили занятия до 18 ноября

Занятия в коллежде Благовещенска, где произошла стрельба, отложили до 18 ноября. Об этом сообщили в региональном Министерстве образования.

РИА Новости

«Принято решение отложить начало занятий в колледже до понедельника, 18 ноября. Всё-таки учащимся нужно отдохнуть после такого плохого события», — цитирует ведомство ТАСС. 14 ноября в колледже Благовещенска произошла стрельба, погиб один человек, ещё трое получили ранения. Стрелок покончил с собой. По факту происшествия возбуждено три уголовных дела. Также сообщалось о задержании сотрудника ЧОП, охранявшего здание колледжа.