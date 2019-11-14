Медведев прокомментировал стрельбу в колледже в Благовещенске

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в колледже в Благовещенске.
Медведев прокомментировал стрельбу в колледже в Благовещенске
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобное происходит не впервые. Он призвал Минпросвещения внимательно проанализировать ситуацию. 

«Не могу не упомянуть об одном трагическом происшествии, которое произошло в колледже в Амурской области... И, несмотря на предпринимаемые меры, такие происшествия происходят. Понятно, что акценты все расставит следствие, определит и меру вины тех, кто был обязан наблюдать за всеми процессами, которые происходят в учебном заведении, за обеспечением безопасности», — сказал Медведев на заседании кабмина.

14 ноября в колледже в Благовещенске произошла стрельба. В результате ЧП погибли два человека, в том числе стрелок. Ещё трое пострадавших были госпитализированы.

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.

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