Медведев прокомментировал стрельбу в колледже в Благовещенске
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, подобное происходит не впервые. Он призвал Минпросвещения внимательно проанализировать ситуацию.
«Не могу не упомянуть об одном трагическом происшествии, которое произошло в колледже в Амурской области... И, несмотря на предпринимаемые меры, такие происшествия происходят. Понятно, что акценты все расставит следствие, определит и меру вины тех, кто был обязан наблюдать за всеми процессами, которые происходят в учебном заведении, за обеспечением безопасности», — сказал Медведев на заседании кабмина.
14 ноября в колледже в Благовещенске произошла стрельба. В результате ЧП погибли два человека, в том числе стрелок. Ещё трое пострадавших были госпитализированы.
По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.