После стрельбы в Благовещенске возбуждено второе уголовное дело
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащей охраны здания. Разберёмся с частным охранным предприятием и дадим оценку должностным лицам колледжа, которые не обеспечили надлежащую охрану учеников», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Росгвардии сообщили, что охранник, который работал в колледже Благовещенска, где учащийся открыл стрельбу, не имел соответствующего разрешения.
14 ноября в колледже произошла стрельба, погиб один человек, ещё трое получили ранения. Стрелок покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело об «убийстве двух лиц, совершённом из хулиганских побуждений».
По данным Следственного комитета, в корпусе учреждения отсутствовал металлодетектор.