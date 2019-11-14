После стрельбы в Благовещенске возбуждено второе уголовное дело

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После стрельбы в колледже Благовещенска возбуждено второе уголовное дело — по факту необеспечения надлежащей охраны. Об этом сообщил руководитель управления СК по региону Станислав Белянский.
После стрельбы в Благовещенске возбуждено второе уголовное дело
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащей охраны здания. Разберёмся с частным охранным предприятием и дадим оценку должностным лицам колледжа, которые не обеспечили надлежащую охрану учеников», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Росгвардии сообщили, что охранник, который работал в колледже Благовещенска, где учащийся открыл стрельбу, не имел соответствующего разрешения.

14 ноября в колледже произошла стрельба, погиб один человек, ещё трое получили ранения. Стрелок покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело об «убийстве двух лиц, совершённом из хулиганских побуждений».

По данным Следственного комитета, в корпусе учреждения отсутствовал металлодетектор.

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