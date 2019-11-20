Из больницы Благовещенска выписан пострадавший при стрельбе в колледже

Один из трёх пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ Благовещенска выписан из больницы, сообщили в региональном Минздраве.

«В Амурской областной детской клинической больнице один пациент 17 лет переведён из реанимации в отделение, получает необходимое лечение, его состояние средней степени тяжести. Второй пациент выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение», — цитирует представителя медицинского учреждения РИА Новости.

Состояние третьего пострадавшего, который находится в Благовещенской городской клинической больнице, оценивается как тяжёлое, но с положительной динамикой.

«На сегодняшний день осложнений нет, однако период возможных осложнений, характерных для полученных травм, пока не миновал. Пациент активен, пытается вставать», — рассказали в министерстве.

Ранее стало известно об увольнении замглавы Минобразования Приамурья и директора колледжа в Благовещенске, где 14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу, в результате которой погиб его ровесник и ещё трое молодых людей получили ранения.

Доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории Александра Бархатова в беседе с НСН рассказала о факторах, повышающих агрессивность современной молодёжи.