Психиатр рассказала о факторах, влияющих на агрессивность молодёжи

Доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории Александра Бархатова, комментируя в беседе с НСН стрельбу в колледже в Благовещенске, рассказала о факторах, увеличивающих агрессивность современной молодёжи.

Она пояснила, что в последние годы агрессия среди молодёжи возрастает в силу целого ряда причин.

«Эта тенденция связана не только с недостаточным психиатрическим обследованием молодого контингента, но и с влиянием СМИ, которые активно рассказывают о том, что творится в Америке, как там часто происходят подобного рода преступления. По сути, идёт пропаганда насилия и подобных реакций на какие-то свои обиды», — подчеркнула Бархатова.

По её словам, для предотвращения подобных трагедий следует усилить профилактические мероприятия в учебных заведениях, а родителям стоит уделять больше внимания своим детям.

Ранее главный внештатный детский специалист — психиатр Минздрава России Евгений Макушкин — в беседе с ФАН рассказал о работе с асоциальными подростками.