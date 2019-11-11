«Порядок навести не удалось»: Путин рассказал о хищениях при строительстве космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе реализации проекта космодрома Восточный были похищены сотни миллионов рублей. Об этом глава государства напомнил в ходе совещания с членами правительства. Российский лидер также указал, что навести порядок в этом вопросе до сих пор не удалось. Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что претензии президента относятся к предыдущему периоду строительства и не направлены в адрес нынешнего руководства «Роскосмоса».

Президент России Владимир Путин заявил, что при строительстве космодрома Восточный были похищены сотни миллионов рублей несмотря на то, что это проект «практически общенационального характера». При этом глава государства в ходе совещания с членами правительства отметил, что навести в полной мере порядок в вопросе строительства объекта так и не удалось, хотя были возбуждены десятки уголовных дел, а некоторые причастные к растратам уже приговорены к реальным срокам.

«Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов», — сказал Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина, отметил, что глава государства получил комплексный доклад, согласно которому за время строительства Восточного было похищено 11 млрд рублей, из которых удалось вернуть 3,5 млрд. По делам о хищениях были осуждены 32 человека. Песков также уточнил, что на строительство космодрома был выделен 91 млрд рублей, из них освоено 66 млрд.

«В настоящий момент из 19 объектов не завершено строительство пяти. Сейчас в работе у СК ещё по тем «хвостам» Восточного пять уголовных дел», — рассказал Песков.

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При этом на вопрос, относятся ли претензии Владимира Путина к нынешнему руководству «Роскосмоса», пресс-секретарь российского лидера ответил отрицательно.

«Это относится к предыдущему периоду», — пояснил Песков.

В свою очередь, лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков назвал основной проблемой при строительстве космодрома сложную и запутанную проектно-сметную документацию.

«Основная проблема там в проектно-сметной документации. В ней уже все запутались, а ведь крайне важно оперативно корректировать устаревшие разделы, объективно учитывать новые решения и инфляционные показатели. Это защитит от жуликов и поможет добропорядочным строителям, которые могут быть необоснованно привлечены к ответственности», — сказал Цветков РИА Новости.

Как отметил эксперт, «Роскосмосу» необходимо усилить антикоррупционную деятельность на объекте, а также проработать механизмы обеспечения прозрачности затрат.

Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный

kremlin.ru

В сентябре Владимир Путин уже высказывался о проблемах на Восточном, заявив, что к строительству космодрома есть много вопросов, которые требуют его личного вмешательства. Тогда же президент потребовал от «Роскосмоса» соблюсти все сроки строительства и призвал чиновников более ответственно относиться к процессу организации работ.

«Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе первого полёта с использованием ракеты-носителя сверхтяжёлого класса», — сказал Путин.

Он добавил, что космодром должен отвечать всем современным требованиям и стандартам, а его техническое состояние должно быть на самом высоком уровне.

Глава государства также подчеркнул, что запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя с Восточного должен произойти в 2028 году. Путин пояснил, что в конкурентной борьбе за освоение космоса участвует множество стран, а потому для сохранения лидерских позиций России необходимо «быть на шаг впереди» и предлагать перспективные технические решения.

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«В числе приоритетов здесь — создание ракеты-носителя нового поколения среднего класса. Предполагаемый срок начала её лётных испытаний — 2022 год. Она необходима для запусков автоматических космических аппаратов на околоземную орбиту, а также как ключевой элемент в создании ракеты-носителя сверхтяжёлого класса», — пояснил российский лидер.

Космодром Восточный — первый российский гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения.

Строительство первого стартового комплекса началось в 2012 году и сопровождалось рядом нарушений и коррупционных скандалов. По данным Генпрокуратуры, в период с 2014-го по 2018 год было возбуждено около 140 уголовных дел о хищениях. Среди осуждённых оказался, в частности, бывший глава компании «Дальспецстрой» Юрий Хризман, которого обвинили в присвоении средств, выделенных на строительство космодрома.