Путин указал на хищения сотен миллионов при строительстве Восточного

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства не допускать нецелевого расходования бюджетных средств, как это было при строительстве космодрома Восточный, где хищения исчисляются сотнями миллионов рублей.

«Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов», — заявил глава государства на совещании.

По его словам, возбуждено уже несколько десятков уголовных дел, однако порядок так не удалось навести как следует.

Ранее Путин подчеркнул, что в ситуации с Восточным остаётся много вопросов, которые требуют его личного вмешательства.

Полномасштабные строительные работы по созданию инфрастуктуры космодрома стартовали в 2012 году. Строительство сопровождалось многочисленными нарушениями. По разным статьям осуждены десятки человек, в том числе экс-руководитель Дальспецстроя Юрий Хризман.