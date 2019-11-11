Песков: при строительстве Восточного было похищено 11 млрд рублей

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.
Песков: при строительстве Восточного было похищено 11 млрд рублей
  • РИА Новости

В ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин заявил о недопустимости разворовывания средств на строительство космодрома. 

«Всего было похищено, установлено, что было похищено 11 млрд рублей. Возвращено 3,5 млрд рублей. Всего в общем объёме на строительство космодрома был выделен 91 млрд рублей, освоено 66 млрд», — сказал Песков.

По его словам, в настоящий момент из 19 объектов на космодроме не завершено строительство пяти. Всего осуждены 32 человека.

Ранее Путин потребовал от правительства не допускать нецелевого расходования бюджетных средств, как это было при строительстве космодрома Восточный, где хищения, по его словам, «исчисляются сотнями миллионов рублей».

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