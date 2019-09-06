Путин поручил «Роскосмосу» оптимизировать себестоимость продукции

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Президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» оптимизировать себестоимость продукции, выпускаемой предприятиями, при этом обеспечив абсолютное качество и надёжность. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин поручил «Роскосмосу» оптимизировать себестоимость продукции
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Я прошу в целом обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями «Роскосмоса», а также проработать меры, которые в перспективе позволят снизить стоимость космических систем и пусков самих, обеспечив при этом абсолютное качество и, безусловно, абсолютную надёжность», — сказал российский лидер в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный.

По словам президента, это является главным приоритетом для российской космической отрасли. 

Также Путин заявил, что мощности космодрома Восточный должны быть загружены «более серьёзным образом».

Он подчеркнул, что вся строящаяся на космодроме инфраструктура должна отвечать самым современным стандартам и обеспечивать запуски перспективных российских ракетных комплексов.

Глава государства также отметил, что в условиях роста конкуренции на рынке космических услуг России необходимо «быть на шаг впереди».

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