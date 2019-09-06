Рогозин: нет оснований для смены подрядчика на космодроме Восточный

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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что оснований для смены подрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный нет, как и для привлечения сил Минобороны России.
Рогозин: нет оснований для смены подрядчика на космодроме Восточный
  • © Игорь Агеенко
  • РИА Новости

«У нас нет оснований менять подрядчика. Мы работаем в графике, у нас есть понедельный график мобилизации сил и средств», — цитирует Рогозина ТАСС.

Он подчеркнул, что идею о смене подрядчика также не одобрил лидер России Владимир Путин.

«Да, президент от этой идеи отказался. Президент поддержал позицию «Роскосмоса», что у нас есть все необходимые ресурсы и компетенции, чтобы справиться с поставленной задачей», — отметил глава госкорпорации.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов допустил, что военная публично-правовая компания при Минобороны может подключиться к строительству космодрома Восточный из-за неудовлетворительных темпов возведения объектов второй очереди и срыва сроков работ первой очереди.

6 сентября в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный Путин призвал выдержать намеченные сроки строительства и осуществить первый запуск ракеты в 2028 году.

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