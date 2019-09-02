Рогозин отреагировал на критику строительства космодрома Восточный

Короткая ссылка
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал критические замечания правительства о неудовлетворительных темпах строительства космодрома Восточный.
Рогозин отреагировал на критику строительства космодрома Восточный
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле», — написал он в своём Twitter.

Глава «Роскосмоса» также сообщил, что в рамках строительства второй очереди космодрома будет залито 1,5 тыс. кубометров бетона.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил о неудовлетворительной ситуации с возведением объектов второй очереди на космодроме Восточный.

При этом он допустил, что к строительству космодрома может подключиться Минобороны России и стать одним из подрядчиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить