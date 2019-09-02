Рогозин отреагировал на критику строительства космодрома Восточный

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал критические замечания правительства о неудовлетворительных темпах строительства космодрома Восточный.

«А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле», — написал он в своём Twitter.

Глава «Роскосмоса» также сообщил, что в рамках строительства второй очереди космодрома будет залито 1,5 тыс. кубометров бетона.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил о неудовлетворительной ситуации с возведением объектов второй очереди на космодроме Восточный.

При этом он допустил, что к строительству космодрома может подключиться Минобороны России и стать одним из подрядчиков.