«Принял за родителя»: в Нарьян-Маре задержан пустивший убийцу в детский сад охранник

Следственный комитет России сообщил, что в Нарьян-Маре задержан охранник детского сада «Сказка», накануне пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика. Отмечается, что сотрудник частного охранного предприятия дистанционно открыл дверь злоумышленнику, приняв его за родителя одного из воспитанников. Самого подозреваемого в убийстве суд арестовал на два месяца. В ходе допроса он отказался от дачи показаний. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников детского сада. В то же время следствие проверяет информацию о том, что воспитатели пытались помешать убийце.

В Нарьян-Маре задержали охранника детского сада «Сказка», в котором накануне был убит шестилетний мальчик. По сообщению управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, это сотрудник охранного предприятия «Святогоръ».

Уточняется, что охранявший помещения детсада мужчина беспрепятственно пропустил в здание Дениса Поздеева, которого подозревают в нападении на ребёнка и нанесении ему ставшего смертельным ножевого ранения. Действия сотрудника ЧОПа могут подпадать под ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья малолетних, повлекшее за собой причинение смерти по неосторожности»).

«Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников», — сообщили в СК.

Кроме того, 1 ноября Нарьян-Марский городской суд НАО удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве мужчину. Отмечается, что в ходе допроса подозреваемый отказался давать показания. В ближайшее время ему предъявят обвинение по ч. 2 ст. 105 («Убийство малолетнего»).

В случае признания подозреваемого вменяемым ему может грозить пожизненное лишение свободы. Ранее сообщалось, что Поздеев будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада «Сказка», не обеспечивших безопасность ребёнка. Речь идёт о ч. 2 ст. 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека»), максимальное наказание по которой — пять лет лишения свободы.

Напомним, что шестилетний мальчик погиб 31 октября во время тихого часа в детском саду. Подозреваемого задержали на месте, им оказался 36-летний местный житель. По предварительной информации, мужчина стоял на учёте в наркодиспансере. После задержания злоумышленника в социальных сетях появилась запись беседы с ним, в ходе которой он объяснил свои действия необходимостью выполнить «заклинание», которое сулило «вечную жизнь близким».

Как рассказал каналу «Москва 24» знакомый подозреваемого, тот ранее пытался покончить с собой, а затем проходил лечение в психиатрической клинике и злоупотреблял алкоголем. Вместе с тем источник канала уточнил, что знакомые не замечали за подозреваемым в убийстве мужчиной никаких проявлений агрессии по отношению к детям.

Кроме того, собеседник издания отметил, что подозреваемый не любил читать, не увлекался эзотерикой и в целом был «довольно отстранённым от жизни человеком, социофобом».

«Дети уже готовились ко сну»

В Следственном комитете также намерены проверить информацию о том, что воспитатели детского сада пытались помешать мужчине, который убил мальчика в детском саду.

«Дети уже готовились ко сну. Воспитательницы находились в группе. По некоторым данным, они пытались помешать нападавшему. Эту информацию проверят следователи», — цитирует РИА Новости представителя СК Светлану Тарнаеву.

Как сообщили в администрации Ненецкого автономного округа, сам детский сад 1 ноября был закрыт для посещения. Местные жители организовали рядом с учреждением стихийный мемориал, куда несут цветы и игрушки. Также в пятницу в морге Ненецкой окружной больницы простились с погибшим мальчиком. Все расходы по организации похорон взяла на себя администрация.

Психологи работают с родителями убитого мальчика, которым оказывают всю необходимую помощь и поддержку. По данным Департамента образования региона, у погибшего также осталась десятилетняя сестра.

Минобрнауки НАО сообщило, что после инцидента в детском саду «Сказка» в образовательных учреждениях региона усилят меры безопасности: «Специальные комиссии проверят уровень антитеррористической защищённости учреждений, пожарной безопасности, работоспособность систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, систем контроля доступа».

В свою очередь, глава региона Александр Цыбульский заявил о наличии в регионе системной проблемы с безопасностью детей.

«По сути, сегодня существует системная проблема, когда на конкурсы выходят частные охранные предприятия, формально имеющие все допуски, а потом вот таким халатным образом выполняющие свои обязанности», — цитирует губернатора пресс-служба администрации региона. По словам Цыбульского, в НАО уже начались проверки.