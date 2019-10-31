Знакомый рассказал о характере убийцы ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре
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«Мы периодически общались в общей компании», — сказал он.
По его словам, мужчина злоупотреблял алкоголем, а также лечился в психиатрической больнице.
«Агрессии у него ни я, ни друзья не замечали. К детям агрессии тоже не проявлял. После больницы Денис чувствовал себя нормально, никаких перемен в нём не было», — добавил знакомый.
Он рассказал, что подозреваемый никогда не любил читать литературу, эзотерикой также не увлекался. Мужчина не пользовался мобильным телефоном и был «довольно отстранённый от жизни человек, социофоб».
Днём 31 октября в детском саду мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику.
Как заявляли в Росгвардии, на пульт охраны ведомства поступил сигнал тревоги из детского сада, прибывшие на место сотрудники задержали «вооружённого ножом злоумышленника, напавшего на ребёнка».
Председатель СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела, а глава Росгвардии Виктор Золотов поручил начать проверку частного предприятия, которое охраняло соответствующий детский сад.
СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве ребёнка.
Подробнее — в материале RT.
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