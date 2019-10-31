Знакомый рассказал о характере убийцы ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре

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Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара, был довольно отстранённым от жизни человеком. Об этом в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал его знакомый.
Знакомый рассказал о характере убийцы ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре
  • © Кадр видео СК РФ

«Мы периодически общались в общей компании», — сказал он.

По его словам, мужчина злоупотреблял алкоголем, а также лечился в психиатрической больнице.

«Агрессии у него ни я, ни друзья не замечали. К детям агрессии тоже не проявлял. После больницы Денис чувствовал себя нормально, никаких перемен в нём не было», — добавил знакомый.

Он рассказал, что подозреваемый никогда не любил читать литературу, эзотерикой также не увлекался. Мужчина не пользовался мобильным телефоном и был «довольно отстранённый от жизни человек, социофоб».

Днём 31 октября в детском саду мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику.

Как заявляли в Росгвардии, на пульт охраны ведомства поступил сигнал тревоги из детского сада, прибывшие на место сотрудники задержали «вооружённого ножом злоумышленника, напавшего на ребёнка». 

Председатель СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела, а глава Росгвардии Виктор Золотов поручил начать проверку частного предприятия, которое охраняло соответствующий детский сад. 

СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве ребёнка.

Подробнее — в материале RT.

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