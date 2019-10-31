Росгвардия рассказала о задержании напавшего на ребёнка в Нарьян-Маре

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Подозреваемый в убийстве шестилетнего ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре был задержан сотрудниками Росгвардии, которые прибыли по сигналу тревоги.
Росгвардия рассказала о задержании напавшего на ребёнка в Нарьян-Маре

«В Нарьян-Маре на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из детского сада на улице 60 лет СССР», — цитирует ТАСС официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

Грибакин отметил, что прибывшие на место сотрудники задержали вооружённого злоумышленника.

«Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии задержали вооружённого ножом злоумышленника, напавшего на ребёнка», — добавил он. 

По его словам, задержанный был передан полицейским.

Ранее следственный комитет опубликовал видео с подозреваемым в убийстве шестилетнего ребёнка в детском саду Нарьян-Мара.

Днём 31 октября в Ненецком автономном округе задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении смертельного ножевого ранения шестилетнему ребёнку на территории детского сада.

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