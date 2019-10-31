Росгвардия рассказала о задержании напавшего на ребёнка в Нарьян-Маре
«В Нарьян-Маре на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из детского сада на улице 60 лет СССР», — цитирует ТАСС официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.
Грибакин отметил, что прибывшие на место сотрудники задержали вооружённого злоумышленника.
«Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии задержали вооружённого ножом злоумышленника, напавшего на ребёнка», — добавил он.
По его словам, задержанный был передан полицейским.
Ранее следственный комитет опубликовал видео с подозреваемым в убийстве шестилетнего ребёнка в детском саду Нарьян-Мара.
Днём 31 октября в Ненецком автономном округе задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении смертельного ножевого ранения шестилетнему ребёнку на территории детского сада.