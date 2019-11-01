В Приамурье усилят меры безопасности после ЧП в детсаду Нарьян-Мара
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«После трагедии в детском саду Ненецкого автономного округа ведомством будут даны рекомендации муниципальным образованиям», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Указывается, что специальные комиссии в регионе проверят уровень антитеррористической защищённости учреждений, пожарной безопасности, работоспособность систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, а также систем контроля доступа.
31 октября в детском саду в городе Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе 36-летний мужчина убил ребёнка во время тихого часа. Подозреваемый был задержан.