В Приамурье усилят меры безопасности после ЧП в детсаду Нарьян-Мара

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В Амурской области в образовательных организациях будут усилены меры безопасности после убийства ребёнка в детском саду Нарьян-Мара. Об этом сообщает региональное Министерство образования. 
В Приамурье усилят меры безопасности после ЧП в детсаду Нарьян-Мара
  • © Кадр: видео СК РФ

«После трагедии в детском саду Ненецкого автономного округа ведомством будут даны рекомендации муниципальным образованиям», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Указывается, что специальные комиссии в регионе проверят уровень антитеррористической защищённости учреждений, пожарной безопасности, работоспособность систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, а также систем контроля доступа.

31 октября в детском саду в городе Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе 36-летний мужчина убил ребёнка во время тихого часа. Подозреваемый был задержан.

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