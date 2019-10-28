По поручению президента: в России введут уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете

В России введут уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Соответствующее поручение дал правительству Владимир Путин. Кроме того, президент предписал кабмину предпринять ряд шагов в других областях, в том числе в сфере туризма, образования и работы индивидуальных предпринимателей.

В России будет введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Соответствующее поручение отдал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на сайте пресс-службы Кремля, правительство должно будет внести в законодательство поправки, предусматривающие уголовное наказание за подобные действия.

«Принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, предусматривающие... внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», — говорится в поручении.

На данный момент за подобное правонарушение предусмотрен только штраф.

Президент также предписал правительству принять ряд иных мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе обеспечить выполнение требований законодательства, касающиеся внесудебного ограничения доступа к сайтам, где есть информация о разработке, изготовлению и местах получения запрещённых препаратов.

Кабмин также должен оказать поддержку негосударственным организациям, которые занимаются реабилитацией наркоманов и их возвращением в общество. При этом правительство должно обобщить тот опыт по реабилитации, который накопили региональные власти.

Доклад по реализации этих пунктов должен быть представлен до 10 января 2020 года. Ответственным за исполнение этого поручения назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Другие два поручения, посвящённые борьбе с наркотиками, адресованы МВД и Государственному антинаркотическому комитету. Ответственным за исполнение обоих назначен министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Срок — до 10 января 2020 года.

Согласно первому из них, МВД должно заняться вопросами материального и кадрового обеспечения в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков через интернет. Также министерство должно будет представить предложения по увеличению численности сотрудников, занятых в этой области.

Антинаркотический комитет, в свою очередь, должен будет разработать рекомендации по сотрудничеству регионов, местных властей, общественных объединений и социально-ориентированных организаций, занятых борьбой с наркотиками.

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Туризм

В области туризма правительство до 1 декабря должно будет представить предложения по улучшению госрегулирования для предпринимателей, занятых в этой сфере. Также в эти сроки кабмин разработает механизм по борьбе с уклонением от налогов бизнеса, который обеспечивает отдых для иностранцев.

К работе в этом направлении можно отнести и меры по защите природного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда». Правительство должно будет до 1 декабря подготовить доклад защите этих объектов от крупных промышленных проектов.

Кроме того, кабмин вместе с руководством Камчатского края и при участии «Русского географического общества» должны будут поддержать работу и развитие музея вулканов «Вулканариум».

Образование

Часть поручений относится и к образовательной сфере. Так, на базе Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского будет создана «школа под парусами» для молодёжи. Она будет ориентирована в том числе на изучение морской истории страны. Предусмотрено также строительство двух парусных судов.

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Кроме того, правительство должно предложить меры по господдержке образовательных программ по изучению современных языков программирования. При этом пилотные проекты должны быть реализованы на базе образовательных учреждений Дальневосточного федерального округа.

Минпросвещение и Министерство науки и высшего образования должны будут помочь сохранить и развить удэгейский язык и литературу. Помощь ведомствам окажут Федеральное агентство по делам национальностей и Фонд сохранения и изучения родных языков народов России.

Правительство, совместно с региональными властями и при участии общественной организации «Российские студенческие отряды», должно будет определить перечень объектов, которые должны быть построены в рамках нацпроектов и госпрограмм, куда ежегодно будут привлекаться студенческие отряды.

Другое поручение, касающееся студенчества, предусматривает оказание поддержки «Всероссийского студенческого корпуса спасателей». С 2020 года из бюджета будут выделяться деньги на подготовку и проведение мероприятий по совершенствованию подготовки добровольцев по преодолению последствий стихийных бедствий и других ЧП. Также средства пойдут на их оснащение и экипировку.

Иные области

Администрация президента должна будет создать филиал мастерской управления «Сенеж» в Приморском крае. Помощь в этом окажет АНО «Россия — страна возможностей» — организатор этой мастерской. Также администрация поможет правительству Сахалинской области провести в регионе в 2020 году патриотический слёт.

Правительство разработает дополнительные меры по помощи переселению соотечественников из-за рубежа в Россию, если те намерены обосноваться на приоритетных территориях для фермерской или иной работы на селе.

Кабмин на базе Приморского краевого перинатального центра разработает пилотный проект по реабилитации детей в возрасте до трёх лет. Правительство также определит и источники финансирования этой программы.

Также будет рассмотрена возможность применения материнского капитала для подключения жилья к газу, водоснабжению и водоотведению.

Кроме того, правительство должно рассмотреть вопросы, касающиеся предоставления льгот при оплате перелётов для детей инвалидов, проживающих в Дальневосточном федеральном округе.

Согласно поручениям, кабмин должен рассмотреть вопрос о завершении строительства многоквартирных домов, сроки сдачи которых были нарушены. Это касается только объектов с долевым строительством.

Другой задачей, поставленной перед правительством, стала разработка предложений по регулированию деятельности индивидуальных предпринимателями, занимающихся добычей россыпного золота, в том числе по дальнейшему его сбыту государству. Согласно тексту поручения, должна усилиться и ответственность за добычу без лицензии.

Полномочный президента в ДФО и Министерство по развитию Дальнего Востока должны будут оказать помощь в развитии проекта «Госпрофи.рф». Эта программа позволяет решить проблему нехватки квалифицированных молодых кадров в сфере госуправления на Дальнем Востоке.

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона должны быть восстановлены и отреставрированы российские памятники истории и культуры, места захоронения российских воинов и соотечественников, религиозные и мемориальные комплексы.

В частности, при участии РПЦ должна быть рассмотрена возможность восстановления храма-памятника Христа Спасителя и военного мемориала русским воинам в городе Шэньян на северо-востоке Китая.

Минспорт и Министерство по развитию Дальнего Востока должны будут разработать предложения по созданию в ДФО спортивных площадок для экстремальных видов спорта. А Минкульт окажет поддержку в проведении акции «Великое кино великой страны» и фестиваля художественных фильмов «Утро Родины».