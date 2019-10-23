Блогеры, удалёнка и вымирающие профессии: гендиректор Русской кадровой ассоциации рассказала о развитии рынка труда

Генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова в интервью RT рассказала, что для востребованности на рынке труда нужно постоянно находиться «на верхушке современных знаний и технологий». Также она пояснила, какие профессии пользуются наибольшим спросом среди работодателей, и поделилась своей точкой зрения на финансовый успех блогеров, чёрные списки соискателей работы, перспективу развития удалёнки в России и вымирающие специальности.

— В августе Министерство труда опубликовало доклад, из которого мы узнали, какие профессии являются самыми востребованными в 2019 году. Некоторым этот список показался неожиданным. Каково ваше мнение?

— Я хочу обратить внимание, что в этом списке профессии рабочих специальностей. Мне как жителю нашей страны радостно, что внимание к качеству сервиса растёт. Я большую роль вижу здесь и движения WorldSkills как чемпионата рабочих профессий.

Спрос на качественный сервис и уровень квалификации специалистов рабочих специальностей, мне кажется, с этим движением начались. Если говорить о спросе на рынке труда в целом, то, с моей точки зрения и по данным нашей компании, больше всего специалистов требуется в области продаж.

Это менеджеры по продажам. Я специально посмотрела сегодня перед эфиром и на ситуацию на рынке труда, и на спрос на специалистов. На сегодняшний день менеджеров по продажам объявлено порядка 50 тыс., в то время как юристов — 5 тыс. по всей России.

— То есть больше поваров нужно, потому что внимание стало уделяться сфере питания или потому что никто не идёт учиться на повара и их просто нет?

— Я думаю, что растёт спрос на поваров, потому что растёт количество точек питания в разных форматах, в том числе форматах, связанных с онлайн-доставкой пищи. Мы видим рост спроса на эту услугу в крупных городах. Мы видим, что открываются всё новые и новые точки в разных форматах. Это может быть быстрое питание, это может быть медленное питание. И требования россиян, безусловно, растут.

РИА Новости

© Александр Кряжев

— Менеджер по продажам лидирует, как вы сказали. О чём это говорит?

— Менеджеры по продажам нужны были всегда. Всегда нужны люди, которые помогают осуществлять сбыт продукции или услуг компании, присутствующей на рынке. Это не новость.

Даже в самые кризисные годы спрос на специалистов по продажам самый большой. Спрос не изменился. Вернее, соотношение спроса и предложения на этих специалистов не изменилось. Оно по-прежнему высокое.

— Нужно ли выбирать специальность, исходя из доклада Министерства труда и каких-то тенденций?

— Мне кажется, здесь нужно соблюдать баланс двух интересов. С одной стороны, надо внимательно слушать себя и выбирать дело в соответствии со своими склонностями и интересами. Профессия должна нравиться, работа должна доставлять удовольствие. С другой стороны, следует смотреть на тенденции рынка для того, чтобы заниматься той специальностью, которая будет востребована в будущем.

Если мы вернемся к докладу Министерства труда, то, например, юрист, по многим сведениям и по экспертному мнению, считается профессией немножко «умирающей». Потому что консалтинг уходит в онлайн и растёт количество консультационных баз данных, растёт аутсорсинг юридических услуг.

Спрос на юристов несколько падает, это устойчивый тренд. Поэтому я бы не взялась рекомендовать молодым специалистам идти обучаться юриспруденции.

Ориентироваться нужно на общие тренды. В помощь молодым специалистам есть специализированные исследования.

Например, «Атлас новых профессий», который делается на базе Агентства стратегических инициатив и «Сколково». Там собраны достаточно глубокие экспертные мнения о том, какие профессии зарождаются, а какие умирают. Что касается утверждения, что мы учимся 5–7 лет, то это не совсем так. Мы учимся в течение всей жизни.

Конечно, человеку свойственно менять и свои интересы, и направление обучения, и направление развития. Поэтому правильнее ориентироваться на интересы и на склонности ребёнка в самом раннем возрасте.

— Исследования меняются очень быстро.

— Конечно. Они через три года могут измениться. Потому что мир меняется и информация меняется достаточно быстро. Внимательные и заботливые родители отслеживают тенденции и постоянно интересуются, что будет дальше, что будет через пять лет.

— Какие профессии являются наиболее высокооплачиваемыми в своих сегментах?

— Я, наверное, не открою страшную тайну, если скажу, что чем выше уровень, тем лучше оплачиваются специалисты. Если мы говорим о руководителях топ-уровня, конечно же, о финансовых директорах, о генеральных директорах, то у них наиболее высокие доходы.

Если мы будем смотреть отраслевые срезы — в первую очередь это IT-специалисты. Это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей.

Даже если смотреть по возрастным срезам, то айтишники сейчас зарабатывают больше, чем их ровесники на других направлениях.

— Сейчас больше всех зарабатывают блогеры. Как вы это объясняете с профессиональной точки зрения?

— Это тоже своего рода менеджер по продажам, продающий себя, свой авторитет, свою, извините, репутацию. Блогеры — это люди, которые пишут интересно и об интересном. Они своего рода лидеры мнений.

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— Некоторое время назад обсуждалась инициатива о переходе России на четырёхдневную рабочую неделю. Насколько это реалистично?

— Наверное, чтобы дать квалифицированное мнение, нужно более внимательно изучить, что имеется в виду: при каких условиях, кого переводить на сокращённую рабочую неделю или на минимальную рабочую неделю. Мне кажется, что это рановато для нас. У нас, я считаю, нужно подумать о производительности труда, а не об уменьшении рабочей недели.

Конечно, это очень здорово — работать мало, а зарабатывать много. Это просто мечта. Или заниматься любимым делом и ещё за это деньги получать. Это вообще идеальный вариант. Мне кажется, что сокращённая рабочая неделя — это некое лукавство. Как правило, работают столько, сколько нужно для того, чтобы выполнить какую-то работу.

— Может быть, производительность труда вот так вырастет? Потому что людям всегда нужна мотивация.

— Наверное. Что это повлечёт — надо смотреть внимательно. Я думаю, что представление о том, что люди будут отдыхать эти три дня, не совсем соответствует действительности. Мне кажется, что люди будут искать возможности для подработки.

Я не исключаю, что они будут уходить в какой-то альтернативный сектор. Не все будут желать платить налоги с этой дополнительной подработки. Надо очень внимательно смотреть, чтобы минимизировать негативные тенденции от любого решения.

— Существует масса исследований, рекомендующих менять место работы раз в несколько лет. Вы согласны с этим утверждением?

— Есть разные типы карьер. Есть карьеры вертикальные, когда человек растёт в рамках одной отрасли, переходя на всё более высокие должности. Есть карьеры горизонтальные, когда человек перемещается и занимается другими направлениями, развивается в других направлениях.

Есть карьеры кросс-функциональные, когда человек немножко поработал в этой сфере, немножко поработал в другой сфере, набрался дополнительного опыта, получил более широкие профессиональные знания и перешёл в более серьёзную, более сложную сферу.

— Здесь есть какие-то универсальные подходы?

— Нет.

— А если человек не чувствует, что засиделся, и горизонтально перемещается какое-то время?

— Вы думаете, всем нужно расти вверх? Каждому человеку нужно своё. Я бы тут рекомендовала ориентироваться на собственные интересы. Потому что нет универсальных решений для всех людей. Нужно внимательно смотреть на человека и предлагать ему его собственный вариант, который принесёт пользу именно ему.

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Человеку нужно постоянно задавать самому себе вопросы. «Что я хочу? А так ли мне надо быть руководителем крупного холдинга? Всем ли надо быть руководителями?» На всех крупных холдингов не хватит, если все будут руководителями, с одной стороны. С другой стороны, кто будет поваром, если все будут стремиться сделать вертикальную карьеру?

— Где и как лучше всего в России искать работу?

— Есть специализированные сайты, на которых публикуют вакансии.

— Какие из них лучшие?

— Можно спорить, какие лучшие, какие не очень. Есть наиболее популярные. Те, которыми пользуются чаще всего работодатели и соискатели. Это вполне известные HeadHunter, SuperJob.

Очень здорово пользоваться социальными сетями. Поскольку мы чаще всего работаем по специалистам, которые не ищут в данный момент работу, мы используем именно социальные сети, как электронные, так и офлайновые, чтобы найти нужного человека.

Если человек вдруг озаботился тем, что ему хочется сменить место, нужно как минимум об этом сообщить миру.

— Этично ли переманивать людей?

— Моя позиция такова, что человек всегда достоин выбора. Человек всегда ориентируется на свои собственные интересы.

Задача компании — предоставлять такие условия человеку, чтобы он был лоялен к ней, чтобы он был увлечён задачами, и тогда ему наши звонки и наши предложения будут неинтересны.

— Блэк-листы — это миф или реальность?

— Я не сталкивалась. В нашей компании мы не используем блэк-листы в общепринятом виде. Мы не ходим на специализированные сайты. Хотя да, есть списки неугодных сотрудников, но мы ими не пользуемся. С моей точки зрения, это достаточно субъективная информация, которой очень опасно пользоваться. Её или очень аккуратно надо использовать, или вообще не использовать.

Я знаю, что чёрные списки работодателей точно есть. Конечно же, когда мы начинаем работать с очередным заказчиком, мы тоже смотрим отзывы сотрудников, обиженных сотрудников. Но очень внимательно и очень аккуратно относимся к этой информации.

Работодатель тоже очень аккуратно относится к информации о сотрудниках. Самая лучшая рекомендация — думать о своей профессиональной репутации во время работы, а не после того, как твоя фамилия очутилась в блэк-листе. Вести себя корректно по отношению к работодателю.

— Считается, что удалёнка не слишком востребована в России, больше на Западе. Это так?

— Зависит от специальности. Если мы будем говорить о специалистах информационных технологий, то, конечно, больший процент работает на удалёнке. Если мы говорим о блогерах — это тоже удалёнка. Если мы будем говорить об офисных сотрудниках — это офис с 9 до 18.

Я думаю, что у нас в стране не слишком широкая популярность удалёнки может быть связана с недостаточно развитыми информационными технологиями как таковыми. Если мы выедем за 100 км от Москвы, то там с интернетом не так хорошо, как в столице. Это может ограничивать рост удалённой работы.

— А какие-то особенности менталитета влияют на это?

— Конечно. Контролировать сетевые команды тоже надо учиться. Это особый навык, это сложно, и у нас он пока ещё недостаточно развит. Я думаю, что со временем будет какой-то баланс. Нельзя всё отдать на удалёнку, с одной стороны. С другой стороны, нет смысла всё делать из офиса. Поэтому будет какой-то баланс. И будут расти наши компетенции в области управления сетевыми компаниями.

— Можно уже говорить, какие специальности «вымрут» в России?

— Да, какие-то специальности вымрут, какие-то возникнут новые. Я думаю, что очень много рутинных функций возьмут на себя автоматика, робототехника. Скорее всего, те же юристы потихонечку будут становиться либо более универсальными, либо более специализированными. Это будут профессионалы, которые могут решать вполне конкретные вопросы, достаточно сложные, где пока ещё роботы или автоматизированные системы и искусственный интеллект не могут помочь.

Повара, наверное, нет. Я думаю, что, если говорить об обычной кухне, где автоматизированные операции, то тут вполне рядовых поваров тоже могут заменить роботы.

Наверное, на многих пищевых комбинатах уже так и делается. Если мы будем говорить о высокой кухне, — наверное, нет, это всё-таки профессия творческая. Из рядовых профессий первое, что приходит в голову, — охранники, вахтёры. Наверное, это будет потихонечку «умирать».

— Как найти хорошую работу тем, кому за 40 или 50 лет?

— Общий ответ — слушай своё сердце и развивайся в течение всей жизни. Мы встречаемся с тем, что если человек не развивается, не повышает свою квалификацию в течение профессиональной жизни, то потихоньку его знания устаревают и он становится невостребованным на рынке труда.

Эта невостребованность связана не с тем, что ему 40 или 50 лет, а с тем, что его знания неактуальны. Универсальный рецепт — нужно постоянно находиться на верхушке современных знаний, современных технологий. Если мы перестаём учиться, если мы перестаём развиваться — мы становимся не нужны рынку. Это жестоко, это жёстко, но это так.

— Звучит так, как будто все эти советы уже относятся к людям, которые родились в эпоху интернета, к так называемому поколению Z. Какие-то слабые стороны есть вот у этого нового поколения, которое обучается, профессионально растёт и не останавливается?

— Это не то чтобы слабые стороны. Это стороны, которые следует учитывать при приёме их на работу, при отборе. При создании такой среды, чтобы они были заинтересованы. Поколение Z — это люди, которые ориентированы на быстрые победы, на быстрый успех. Он сделал что-то, и ему нужно получить подтверждение, ему нужно получить медаль, что он молодец. Это одна особенность. Вторая особенность — они очень быстро ориентируются в информации, в информационном поле.

С другой стороны, в их случае эта информация так же быстро забывается. Это особенность поколения Z. Это люди коротких побед, быстрых знаний, умеющие ориентироваться в сложной ситуации и умеющие быстро принимать решения. Это их как сильные, так и слабые стороны. Как у всякой медали есть две стороны.

— Анна, спасибо большое. Получили советов не только как работать, но и, в общем-то, как жить. Удачи вам! Всего доброго!

— Спасибо. До свидания.

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