Эксперт прокомментировала предложение изменить правила ухода в отпуск

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Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в беседе с НСН прокомментировала предложение изменить правила ухода в отпуск.
Эксперт прокомментировала предложение изменить правила ухода в отпуск
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«Понятно, что работодатель на первом месте, но кадровая служба либо служба департамента управления человеческими ресурсами формирует по каждому подразделению график отпусков. Это формируется в начале календарного года, чтобы отрегулировать выплаты по уходу в отпуск и по нахождению людей на рабочих местах», — заявила она.

По её словам, за этим ведут довольно жёсткий контроль, особенно в крупных организациях.

Как считает Самраилова, в электронной форме это может быть допустимо, если это планирует департамент и если в начале календарного года формируются все списки.

Вместе с тем эксперт затруднилась сказать, насколько система управления кадрами готова к таким новшествам.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий цифровизацию трудовых отношений. В частности, проект закона предполагает возможность подавать заявление на отпуск в электронной форме.

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с ФАН прокомментировал подготовку эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей.

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