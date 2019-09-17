В России предложили изменить правила ухода в отпуск

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В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий цифровизацию трудовых отношений. В частности, проект закона предполагает возможность подавать заявление на отпуск в электронной форме.

Данный законопроект внесли в Госдуму в конце июня 30 депутатов.

Отмечается, что, в частности, документом предлагается, что юридически значимые сообщения сторон трудового договора могут передаваться как в личном присутствии сторон данного соглашения, так и путём направления документа по почте, а также с помощью электронных средств коммуникации.

В текущем тексте законопроекта содержится норма, что соответствующий закон вступает в силу с 1 октября 2019 года, хотя сам проект ещё не прошёл даже первое чтение.

К настоящему моменту документ проверили специалисты правового управления Госдумы.

Один из авторов законопроекта, депутат Гаджимет Сафаралиев в интервью РБК рассказал о важности проекта в условиях цифровизации, при этом он опроверг появившиеся в СМИ материалы о том, что уже якобы с 1 октября заявление на отпуск уже можно будет подать в электронном виде.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Министерстве труда и социальной защиты России планируют обсудить введение в тестовом режиме четырёхдневной рабочей недели на предприятиях.

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