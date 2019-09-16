В Госдуме оценили подготовку эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с ФАН прокомментировал подготовку эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей.
В Госдуме оценили подготовку эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей
  • РИА Новости

«Давайте дождёмся подробностей проведения эксперимента. Посмотрим, какие площадки для него используют, что на них производят, какие специалисты работают», — заявил он.

По его словам, важно понять, как это скажется на зарплате граждан, как сокращение рабочей недели повлияет на производительность труда, издержки производства и конечную стоимость продукции или услуг.

Нилов также выразил мнение, что в данном случае нельзя принимать революционных решений.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Министерстве труда и социальной защиты России планируют обсудить введение в тестовом режиме четырёхдневной рабочей недели на предприятиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить