В Госдуме оценили подготовку эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с ФАН прокомментировал подготовку эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей.

«Давайте дождёмся подробностей проведения эксперимента. Посмотрим, какие площадки для него используют, что на них производят, какие специалисты работают», — заявил он.

По его словам, важно понять, как это скажется на зарплате граждан, как сокращение рабочей недели повлияет на производительность труда, издержки производства и конечную стоимость продукции или услуг.

Нилов также выразил мнение, что в данном случае нельзя принимать революционных решений.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Министерстве труда и социальной защиты России планируют обсудить введение в тестовом режиме четырёхдневной рабочей недели на предприятиях.