В Башкирии прокомментировали данные об эксперименте с «четырёхдневкой»

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Предприятия Башкирии, которые принимают участие в нацпроекте по повышению производительности, пока не собираются проводить эксперимент по введению четырёхдневной рабочей недели.
В Башкирии прокомментировали данные об эксперименте с «четырёхдневкой»
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил исполняющий обязанности министра семьи и труда республики Юрий Мельников.

«Мы пока не планируем проводить эксперимент с четырёхдневной рабочей неделей», — сказал он.

Информацию о возможном проведении эксперимента с введением сокращённой недели прокомментировали и в правительстве Новгородской области, отметив, что в регион пока не поступали соответствующие заявки.

«В Минпром и Минтруд не поступало заявок об организации четырёхдневной рабочей недели», — говорится в сообщении.

Указывается, что в Новгородской области работают четыре предприятия, которые вошли в первую и вторую волну реализации нацпроекта по производительности труда.

Как уточняет агентство, в такой нацпроект входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России, среди которых несколько предприятий из Башкирии и Новгородской области.

Ранее СМИ, ссылаясь на заместителя министра экономического развития Петра Засельского, писали, что Минтруд планирует обсудить введение в тестовом режиме четырёхдневной рабочей недели на предприятиях. 

Как подчёркивал российский премьер Дмитрий Медведев, возможность перехода на сокращённую неделю зависит от ситуации в экономике.

В августе также сообщалось, что Медведев поручил Минтруду до конца сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели.

Эксперт Риорита Колосова в беседе с Nation News оценила идею четырёхдневной рабочей недели.

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