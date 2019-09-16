Минтруд готовит эксперимент с четырёхдневной рабочей неделей

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В Министерстве труда и социальной защиты России планируют обсудить введение в тестовом режиме четырёхдневной рабочей недели на предприятиях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития России Петра Засельского.
Минтруд готовит эксперимент с четырёхдневной рабочей неделей
  • РИА Новости

«На предприятиях… работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — сказал он.

Он также уточнил, что вывод о возможности сокращения рабочей недели можно будет сделать после того, как схему апробируют на большом количестве предприятий.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что возможность уменьшения рабочей недели зависит от ситуации в экономике.

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