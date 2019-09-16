Минтруд готовит эксперимент с четырёхдневной рабочей неделей
- РИА Новости
«На предприятиях… работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — сказал он.
Он также уточнил, что вывод о возможности сокращения рабочей недели можно будет сделать после того, как схему апробируют на большом количестве предприятий.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что возможность уменьшения рабочей недели зависит от ситуации в экономике.