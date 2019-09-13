Медведев связал сокращение рабочей недели с ситуацией в экономике

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что возможность уменьшения рабочей недели зависит от ситуации в экономике.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств, о которых так или иначе нужно говорить», — сказал он в ходе встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин оценил перспективы перехода на четырёхдневную рабочую неделю.

В августе Медведев дал поручение Минтруду России до конца сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели.

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данную инициативу.