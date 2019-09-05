Скворцова оценила идею четырёхдневной рабочей недели

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в будущем не исключено введение в стране четырёхдневной рабочей недели, но данную идею необходимо всесторонне обсудить.

«Я думаю, что, конечно, нужно всесторонне это предложение обсуждать. В том случае, если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет», — сказала Скворцова в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин оценил перспективы перехода на четырёхдневную рабочую неделю. По его словам, это станет возможно при росте доходов населения.

Глава Минтруда России Максим Топилин также заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.

Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ Риорита Колосова в беседе с Nation News прокомментировала идею четырёхдневной рабочей недели.

Согласно опросу, 49% россиян поддерживают инициативу введения четырёхдневной рабочей недели, 31% — против сокращения рабочей недели, каждый пятый (20%) затруднился с ответом.