Топилин назвал идею четырёхдневной рабочей недели абстракцией

Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.

«Конечно, это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Можно вспомнить шестидневку. Это конец 60-х годов», — цитирует Интерфакс министра.

Как отметил Топилин, необходимо, чтобы доходы населения при этом повышались.

По его словам, некоторые компании могут позволить себе переход на сокращённую рабочую неделю.

«В каких-то секторах, где возможна удалённая работа, можно сэкономить на времени, когда добираетесь до офиса. Нужно смотреть в каждом конкретном случае, чтобы работники, профсоюзы, работодатели договаривались о более удобном эффективном графике, но понимали, в чём эффект, чтобы люди не теряли доход», — указал он.

Глава Минтруда подчеркнул, что даже если роботы начнут брать на себя больше работы, которой занимается человек, всё равно вряд ли «роботы нам дадут возможность вообще ничего не делать».

«История небыстрая… таких прецедентов, чтобы страна перешла на 4 дня, нет… Это некая перспектива. Уменьшенное количество рабочих часов, не 40-часовая неделя, где-то 35—36 часов есть, в перспективе можно говорить. Четырёхдневка — это такая абстракция», — заключил он.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин, говоря о перспективах перехода на четырёхдневную рабочую неделю, отметил, что это станет возможно при росте доходов населения.

Как отмечал премьер России Дмитрий Медведев, переход на короткую неделю возможен, но не «сию минуту».

В середине августа Минтруд, комментируя предложение о четырёхдневной рабочей неделе, отметил, что идея подлежит обсуждению с участием профсоюзов и работодателей.