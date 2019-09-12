Опрос: 76% работодателей выступают против четырёхдневной недели

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Подавляющее большинство российских работодателей (76%) не рассматривают переход на четырёхдневную рабочую неделю, следует из совместного исследования «Ведомостей» и HeadHunter.
Опрос: 76% работодателей выступают против четырёхдневной недели
  • РИА Новости

Как выяснилось, они опасаются, что ради этого им придётся снижать зарплату и нанимать новых людей, в итоге производительность труда упадёт, переработок станет больше, выгорание усилится, а трудовая дисциплина ухудшится.

Переход на четырёхдневку в ближайшие год-два допускают только 12% работодателей, а в долгосрочной перспективе — 8%, свидетельствуют результаты опроса.

Не видят никаких недостатков в этой идее лишь 10% работодателей.

В опросе приняли участие 200 российских работодателей.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нужны более гибкие формы рабочего времени. По его мнению, это может быть занятость четыре дня в неделю или меньшее количество часов каждый день.

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