Опрос: 76% работодателей выступают против четырёхдневной недели
- РИА Новости
Как выяснилось, они опасаются, что ради этого им придётся снижать зарплату и нанимать новых людей, в итоге производительность труда упадёт, переработок станет больше, выгорание усилится, а трудовая дисциплина ухудшится.
Переход на четырёхдневку в ближайшие год-два допускают только 12% работодателей, а в долгосрочной перспективе — 8%, свидетельствуют результаты опроса.
Не видят никаких недостатков в этой идее лишь 10% работодателей.
В опросе приняли участие 200 российских работодателей.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нужны более гибкие формы рабочего времени. По его мнению, это может быть занятость четыре дня в неделю или меньшее количество часов каждый день.