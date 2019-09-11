Медведев предложил ввести более гибкие формы рабочего времени
- Gettyimages.ru
«Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовое законодательство», — сказал премьер.
По его словам, можно построить график таким образом, что человек будет занят четыре дня в неделю или меньшее количество часов каждый день.
«Эту гибкость, мне кажется, и необходимо внедрить в законодательство», — подчеркнул Медведев.
Глава правительства заметил, что это в интересах и работников, и работодателей.
Он пояснил, что нынешнее законодательство не соответствует уровню трудовых отношений. В качестве примера он привёл фрилансеров, количество которых постоянно растёт. По его мнению, дистанционная занятость также нуждается в регулировании.
Ранее министр труда Максим Топилин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.
Согласно проведённому опросу, эту идею поддерживают почти половина россиян.