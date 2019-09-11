Медведев предложил ввести более гибкие формы рабочего времени

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что нужны более гибкие формы рабочего времени. Об этом он заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

«Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовое законодательство», — сказал премьер.

По его словам, можно построить график таким образом, что человек будет занят четыре дня в неделю или меньшее количество часов каждый день.

«Эту гибкость, мне кажется, и необходимо внедрить в законодательство», — подчеркнул Медведев.

Глава правительства заметил, что это в интересах и работников, и работодателей.

Он пояснил, что нынешнее законодательство не соответствует уровню трудовых отношений. В качестве примера он привёл фрилансеров, количество которых постоянно растёт. По его мнению, дистанционная занятость также нуждается в регулировании.

Ранее министр труда Максим Топилин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.

Согласно проведённому опросу, эту идею поддерживают почти половина россиян.