Названы наименее востребованные профессии в России
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- РИА Новости
В ведомстве отметили, что в стране наблюдается низкий спрос на педагогов средней школы и бухгалтеров.
«Низкий спрос на педагогов средней школы — 1,0% (0,7% — в 2016 году), бухгалтеров — 1,4% (1,1% — в 2016 году)», — сообщили в институте.
Отмечается, что «несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворённом спросе».
Также во ВНИИ отметили низкую потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности и среднем персонале художественных галерей, музеев, библиотек.
При этом спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства на рынке труда не удовлетворён.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с URA.RU прокомментировал заявление ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослава Кузьминова о том, что через десять лет цифровые сервисы могут заменить такие массовые профессии, как продавцы или водители.