Названы наименее востребованные профессии в России

Во Всероссийском научно-исследовательском институте труда рассказали о наименее востребованных в России профессиях. Об этом информирует РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в стране наблюдается низкий спрос на педагогов средней школы и бухгалтеров.

«Низкий спрос на педагогов средней школы — 1,0% (0,7% — в 2016 году), бухгалтеров — 1,4% (1,1% — в 2016 году)», — сообщили в институте.

Отмечается, что «несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворённом спросе».

Также во ВНИИ отметили низкую потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности и среднем персонале художественных галерей, музеев, библиотек.

При этом спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства на рынке труда не удовлетворён.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с URA.RU прокомментировал заявление ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослава Кузьминова о том, что через десять лет цифровые сервисы могут заменить такие массовые профессии, как продавцы или водители.