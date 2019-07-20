Названы наименее востребованные профессии в России

Короткая ссылка
Во Всероссийском научно-исследовательском институте труда рассказали о наименее востребованных в России профессиях. Об этом информирует РИА Новости.
Названы наименее востребованные профессии в России
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

В ведомстве отметили, что в стране наблюдается низкий спрос на педагогов средней школы и бухгалтеров.

«Низкий спрос на педагогов средней школы — 1,0% (0,7% — в 2016 году), бухгалтеров — 1,4% (1,1% — в 2016 году)», — сообщили в институте.

Отмечается, что «несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворённом спросе».

Также во ВНИИ отметили низкую потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности и среднем персонале художественных галерей, музеев, библиотек.

При этом спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства на рынке труда не удовлетворён.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с URA.RU прокомментировал заявление ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослава Кузьминова о том, что через десять лет цифровые сервисы могут заменить такие массовые профессии, как продавцы или водители.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить