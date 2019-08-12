В ПФР рассказали, как учёба влияет на пенсию

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В Пенсионном фонде России рассказали, как учёба влияет на пенсию. Об этом сообщает «Российская газета».
В ПФР рассказали, как учёба влияет на пенсию
  • РИА Новости

Как пояснили в ПФР, периоды обучения в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и по переквалификации не засчитываются в страховой стаж.

Из закона о страховых пенсиях следует, что речь идёт только о периодах, во время которых платятся взносы в ПФР.

«Следует отметить, что в случае если подготовка к профессиональной деятельности совмещалась с трудовой деятельностью, то время такой работы может быть учтено при исчислении страхового стажа», — сказали в фонде.

В качестве доказательства могут использоваться записи в трудовой книжке либо справки организации о зачислении на рабочее место в период прохождения производственной практики или об оформлении на работу в период обучения.

Нужно документально подтвердить и факт получения в указанный период заработной платы, с которой до 1 января 1991 года начислялись взносы на государственное социальное страхование.

Если говорить об ученичестве, то Трудовой кодекс устанавливает, что работодатель вправе заключать с человеком, ищущим работу, ученический договор на профессиональное обучение, а с работником — ученический договор на профессиональное обучение или переобучение без отрыва или с отрывом от работы.

В период ученичества выплачивается стипендия, но она не облагается страховыми взносами, то есть не засчитывается и страховой стаж.

Ранее сообщалось, что работавшим в 2018 году пенсионерам пересчитают пенсии.

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