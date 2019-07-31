Работавшим в 2018 году пенсионерам пересчитают пенсии

С 1 августа Пенсионный фонд России проведёт беззаявительный перерасчёт страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В ПФР отметили, что перерасчёт коснётся всех получателей страховых пенсий, за которых в 2018 году поступали страховые взносы.

В ведомстве пояснили, что перерасчёт зависит от размера зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка к пенсии, при этом максимальное увеличение ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года, то есть 261,72 рубля.

«Согласно предварительным данным, перерасчёт страховых пенсий получат около 14 млн пенсионеров. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 10,6 млрд рублей», — добавили в ПФР.

Ранее сообщалось, что средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей.