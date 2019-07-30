Росстат назвал средний размер пенсий в июне

Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в докладе Росстата.

Таким образом, по сравнению с июнем 2018 года размер пенсий увеличился на 6,2%.

В свою очередь, по итогам первого полугодия 2019 года этот показатель составил 14 135 рублей. Средний размер пенсий за этот период составил 30,5% среднего размера российской зарплаты.

30 июля стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.