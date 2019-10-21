По принципу ротации: какие перестановки произошли в Совете по правам человека при президенте РФ

Совет по правам человека при президенте РФ возглавил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Прежний руководитель объединения Михаил Федотов отправлен в отставку в связи с достижением 70-летнего возраста. Также СПЧ покинули ряд других его членов. Соответствующие перестановки утверждены указом президента. В Кремле пояснили, что изменения связаны с необходимостью ротации. Кроме того, в состав СПЧ вошёл исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Он заявил, что в рамках работы Совета намерен заниматься правами российских журналистов на территории других государств.

Новым главой Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества стал секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Прежний руководитель СПЧ, Михаил Федотов, отправлен в отставку в связи с достижением им 70-летнего возраста. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Российский журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев с сегодняшнего дня указом главы государства Владимира Путина назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека», — говорится на сайте СПЧ.

Из состава организации исключены занимавший должность зампредседателя совета Евгений Бобров, а также юристы Павел Чиков, Игорь Шаблинский и Екатерина Шульман.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, кадровые решения связаны с необходимостью ротации состава СПЧ, сообщает ТАСС.

Кроме того, о выходе из СПЧ сообщила руководитель комиссии Совета по правам человека при президенте РФ по гражданскому участию в правовой реформе, судья Конституционного суда Тамара Морщакова.

Сам Фадеев заявил, что намерен провести совещание перед тем, как принимать первые решения на позиции руководителя СПЧ. Для этой цели новый глава объединения проведёт организационное заседание.

«Председатель не является начальником всем этим людям, это же не административная структура. И тональность, повестку дня, конечно, задают собственно члены Совета по развитию гражданского общества — эту часть принято опускать — и правам человека. Я планирую пригласить коллег на организационное заседание, представить им свое видение и наработки и послушать их», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил важность сохранения результатов, достигнутых прежним руководством СПЧ. Также он привёл своё видение работы, которой должен заниматься СПЧ. Он отметил важность борьбы с неравенством в разных сферах жизни человека.

«И это неравенство связано напрямую с правами человека. Конституция нам дает права на достойную работу, на достойную зарплату, на образование и так далее. И это помимо политических прав, которые, безусловно, должны соблюдаться. Сегодня жизнь такова, что далеко не каждый может удовлетворить свои права», — сказал новый руководитель СПЧ.

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Фадеев родился в 1960 году в Ташкенте на территории Узбекской ССР. В 1983 году окончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института. С 1986 по 1992 годы работал на различных должностях в Академии наук СССР, где занимался вопросами макроэкономики и энергетики. В 1990-е годы Фадеев работал в изданиях «Коммерсант-Weekly», «Эксперт» и «Известия».

Впоследствии он работал в Общественной палате РФ, а также вёл несколько передач на Первом канале, в том числе ток-шоу «Структура момента», а также воскресный выпуск программы «Время».

В организации подчеркнули, что СПЧ является консультативным органом президента, и он волен принимать решения о ротации членов совета. Работу Федотова на посту руководителя структуры в самом СПЧ оценили положительно.

«Михаил Александрович был дольше всех руководителем этой структуры. Были, конечно, как всегда, когда люди работают, какие-то шероховатости. Но я считаю, что эта структура (при Федотове. — RT) стала более авторитетной», — приводит РИА Новости высказывание члена СПЧ и председателя постоянной комиссии по противодействию коррупции Кирилл Кабанов.

По его словам, ситуация со сменой главы СПЧ не уникальна.

«Когда уходила Элла Александровна (Памфилова, которая руководила СПЧ с 2004 по 2010 годы. — RT) тоже были все в шоке. Даже члены совета, вы помните, уходили из совета. Но работа продолжилась, поэтому, я думаю, что ничего уникального в этом нет», — заключил Кабанов.

Совет по правам человека — это консультативный орган при главе государства, созданный в 2004 году на базе Комиссии по правам человека при президенте РФ, в свою очередь, образованной в 1993 году.

В задачах организации значатся содействие процессам гуманизации и модернизации российского общества, экспертиза проектов федеральных законов для определения их соответствия целям развития гражданского общества, а также информирование президента о положении дел в области соблюдения прав и свобод человека. Решения СПЧ носят рекомендательный характер для органов государственной власти.

Назначение Вышинского

Наряду с этими перестановками в состав СПЧ включен исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Сам журналист заявил, что в ходе работы в организации планирует заниматься правами российских журналистов на территории других государств. По его словам, в этом направлении заметны большие проблемы, в частности, на Украине и в Прибалтике.

«Моих коллег в огромном количестве не пускают на Украину, есть проблемы в странах Прибалтики с нашими изданиями, с нашими журналистами. Не пускают, высылают, запрещают въезд на длительное время, снимают с поездов, вносят в санкционные списки и так далее. Я исхожу только из возможности быть полезным для какого-то реального дела, для меня это не вопрос должностей», — цитирует РИА Новости Вышинского.

Напомним, Вышинский был задержан в мае 2018 года в Киеве. Главу РИА Новости Украина обвинили в в поддержке самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик, а также в госизмене. Вышинского поместили под арест и несколько раз продлевали эту меру пресечения.

Сам журналист и его защита неоднократно утверждали, что считают преследование политическим. В частности, он говорил, что инициатором дела был экс-президент Украины Пётр Порошенко, который таким образом хотел поднять свой политический рейтинг.

В конца августа 2019 года апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. В начале сентября Вышинский прибыл из Киева в Москву в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Он допускает, что на Украине его впоследствии осудят за «госизмену» на срок до 15 лет.

«По-прежнему высока вероятность, в любом случае она есть, что я могу быть признан виновным и осуждён по статье 111 за госизмену на срок от 12 до 15 лет», — сказал журналист.