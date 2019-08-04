В СПЧ прокомментировали призывы к насилию в отношении детей силовиков

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Член Совета при президенте по правам человека Шота Горгадзе прокомментировал задержание жителя Подмосковья Владислава Синицы, который призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
В СПЧ прокомментировали призывы к насилию в отношении детей силовиков
  • РИА Новости

«То, что сейчас последовала реакция правоохранительных органов, — для меня является сигналом того, что власть перестала заигрывать с оппозицией. Я не против оппозиции. Я за то, чтобы у власти были оппоненты. Но первые и вторые должны действовать в правовом поле. А когда так называемые оппозиционеры, точнее — клоуны, занимающиеся преступной деятельностью, призывают убивать детей и снимать это на видео — такое не может оставаться безнаказанным», — сказал Горгадзе в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, в любой цивилизованной стране такой человек «был бы задержан и помещён в следственный изолятор».

«И если бы со стороны правоохранителей не последовала реакция — этому мерзавцу поступила бы реакция от неравнодушных граждан или от родителей этих детей», — отметил Горгадзе.

Ранее в Москве задержали Владислава Синицу, который призывал к насилию в отношении детей силовиков.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

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