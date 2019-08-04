В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

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В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, в одной из социальных сетей под ником Макс Стеклов он опубликовал призыв к противоправным действиям.

«Возбуждено уголовное дело... по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК России», — говорится в сообщении.

В настоящее время с обвиняемым проводятся следственные действия, в его жилище проведён обыск.

Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам работы за год заявил, что в 2018 году фигурантами дел об экстремизме стали 99 учащихся школ и вузов.

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