СПЧ потребовал от Ирана объяснить задержание россиянки Юлии Юзик
- @yuliayuzik
В СПЧ призвали обеспечить консульский доступ к Юзик, а также дать ей возможность связываться с родственниками из России.
Также правозащитники просят власти Ирана публично объяснить причины задержания журналистки, указать сроки окончания разбирательств по данному делу и освободить её в ближайшее время.
Ранее в иранском правительстве сообщили, что задержание связано с нарушениями визового режима, а не со шпионажем.
Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле. В посольстве России заявляли, что она не уведомила диппредставительство о сложностях, связанных с изъятием у неё паспорта в аэропорту.
Посол Ирана Мехди Санаи был приглашён в МИД в связи с данной ситуацией.