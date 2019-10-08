СПЧ потребовал от Ирана объяснить задержание россиянки Юлии Юзик

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Глава СПЧ Михаил Федотов обратился к послу Ирана Мехди Санаи в связи с задержанием российской журналистки Юлии Юзик с требованием освободить её из-под стражи на время разбирательств по вопросу россиянки.
СПЧ потребовал от Ирана объяснить задержание россиянки Юлии Юзик
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В СПЧ призвали обеспечить консульский доступ к Юзик, а также дать ей возможность связываться с родственниками из России.

Также правозащитники просят власти Ирана публично объяснить причины задержания журналистки, указать сроки окончания разбирательств по данному делу и освободить её в ближайшее время.

Ранее в иранском правительстве сообщили, что задержание связано с нарушениями визового режима, а не со шпионажем.

Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле. В посольстве России заявляли, что она не уведомила диппредставительство о сложностях, связанных с изъятием у неё паспорта в аэропорту.

Посол Ирана Мехди Санаи был приглашён в МИД в связи с данной ситуацией.

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