СПЧ потребовал от Ирана объяснить задержание россиянки Юлии Юзик

Глава СПЧ Михаил Федотов обратился к послу Ирана Мехди Санаи в связи с задержанием российской журналистки Юлии Юзик с требованием освободить её из-под стражи на время разбирательств по вопросу россиянки.

В СПЧ призвали обеспечить консульский доступ к Юзик, а также дать ей возможность связываться с родственниками из России.

Также правозащитники просят власти Ирана публично объяснить причины задержания журналистки, указать сроки окончания разбирательств по данному делу и освободить её в ближайшее время.

Ранее в иранском правительстве сообщили, что задержание связано с нарушениями визового режима, а не со шпионажем.

Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле. В посольстве России заявляли, что она не уведомила диппредставительство о сложностях, связанных с изъятием у неё паспорта в аэропорту.

Посол Ирана Мехди Санаи был приглашён в МИД в связи с данной ситуацией.