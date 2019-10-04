В МИД России вызван посол Ирана из-за задержания в Тегеране россиянки

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Посол Ирана в Москве Мехди Санаи приглашён в МИД России в связи с задержанием в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В МИД России вызван посол Ирана из-за задержания в Тегеране россиянки
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки», — написала она в Facebook.

Ранее в российском посольстве заявили, что Юзик не информировала дипмиссию о своём прибытии в Иран и об изъятии паспорта на границе.

Дипломаты также проинформировали, что россиянку арестовали в отеле, где она остановилась, при этом российскую сторону об этом не уведомили.

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