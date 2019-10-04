Задержанная в Тегеране россиянка не предупреждала посольство о визите

Российская журналистка Юлия Юзик, которая была задержана в отеле Тегерана, не информировала посольство России в Иране о своём прибытии в страну и об изъятии паспорта на границе, заявили в российской дипмиссии.

«29 сентября гражданка Юзик прилетела в Тегеран по частному приглашению, насколько нам известно. По прибытии сотрудниками аэропорта Имам Хомейни по неизвестным пока причинам у неё был изъят паспорт», — цитирует пресс-атташе посольства Андрея Ганенко Интерфакс.

Он уточнил, что Юзик была арестована прямо в отеле, где она остановилась.

При этом Иран не уведомил о её задержании российскую сторону.

«Со слов её матери, Юлии было предъявлено обвинение в работе на израильские спецслужбы. Сотрудникам посольства обо всём этом стало известно утром 4 октября, официального уведомления от местных властей мы пока не получали», — рассказал сотрудник дипмиссии.

Ранее посольство России в Иране сообщило, что выясняет обстоятельства задержания российской гражданки в Тегеране.