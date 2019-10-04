В Иране задержали российскую журналистку
- РИА Новости
Союз журналистов России также в курсе сообщений, передаёт РИА Новости.
«Мы выясняем, что произошло в действительности, что инкриминируется журналистке, так как информация поступает достаточно противоречивая, и в основном источник её — соцсети», — сказал секретарь организации Тимур Шафир.
О задержании россиянки ранее в Facebook написал журналист Борис Войцеховский.
По его словам, её обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, ей грозит до десяти лет тюрьмы.