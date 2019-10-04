В Иране задержали российскую журналистку

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Российскую журналистку Юлию Юзик задержали в Иране, посольство России в Тегеране разбирается в ситуации. Об этом сообщил пресс-атташе дипмиссии Андрей Ганенко.
В Иране задержали российскую журналистку
  • РИА Новости

Союз журналистов России также в курсе сообщений, передаёт РИА Новости.

«Мы выясняем, что произошло в действительности, что инкриминируется журналистке, так как информация поступает достаточно противоречивая, и в основном источник её — соцсети», — сказал секретарь организации Тимур Шафир.

О задержании россиянки ранее в Facebook написал журналист Борис Войцеховский.

По его словам, её обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, ей грозит до десяти лет тюрьмы.

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