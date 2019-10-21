Путин включил Вышинского в состав СПЧ

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Российский лидер Владимир Путин включил главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин включил Вышинского в состав СПЧ
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Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

«Внести в состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека... следующие изменения: а) включить в состав Совета следующих лиц: Вышинский К.В. — исполнительный директор ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Вышинский станет постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян за рубежом в комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека.

21 октября секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев был назначен председателем СПЧ.

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