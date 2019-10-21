Путин включил Вышинского в состав СПЧ
- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
«Внести в состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека... следующие изменения: а) включить в состав Совета следующих лиц: Вышинский К.В. — исполнительный директор ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Вышинский станет постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян за рубежом в комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека.
21 октября секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев был назначен председателем СПЧ.