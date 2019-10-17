Без уведомления: в МИД объяснили снятие дипломатов США с поезда Нёнокса — Северодвинск

Американские дипломаты ехали в Северодвинск, тогда как уведомили о намерении посетить Архангельск, сообщили в МИД России, комментируя снятие с поезда сотрудников диппредставительства США в Архангельской области. Отметим, что этот регион относится к территориям с регламентированным въездом для иностранцев, а потому въезжать туда без особого согласования нельзя. При этом российским внешнеполитическим ведомством в посольства и консульства других стран высылаются карты с обозначением этих регионов и автомобильных дорог, по которым можно проезжать их сотрудникам.

Американские дипломаты, которых сняли с поезда, направлявшегося в Северодвинск, уведомили о поездке совсем в другой город. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск», — приводит РИА Новости заявление внешнеполитического ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что трёх диппредставителей США сняли с поезда Нёнокса — Северодвинск в Архангельской области, заподозрив их в нарушении п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

В американском посольстве подтвердили, что дипломатов сняли с поезда, но заверили, что те «должным образом» уведомили о поездке Минобороны РФ.

«Американские дипломаты пребывали там в рамках официальной поездки и должным образом предоставили уведомляющие Министерство обороны РФ о поездке документы», — цитирует ТАСС представителя посольства США.

Здание посольства США в Москве

© Наталья Селивёрстова/РИА Новости

Стоит отметить, что, согласно Перечню территорий России с регламентированным посещением для иностранных граждан, такой статус имеет вся прибрежная полоса Архангельской области от реки Северная Двина и до посёлка Летний Наволок, включая, соответственно, город Северодвинск.

В документе отмечается, что въезд иностранцев на эти территории должен быть согласован с местными властями и Министерством безопасности — оно было расформировано в 1990-е гг., его функции выполняет ФСБ. При этом в России разработаны карты с обозначением этих территорий, а на них отмечены транзитные дороги, по которым иностранцы могут проехать.

Более того, МИД России передаёт сотрудникам иностранных посольств и консульств как перечень территорий с регламентированным посещением, так и карты, на которых эти регионы отмечены. Комментируя инцидент с тремя американскими дипломатами, во внешнеполитическом ведомстве сыронизировали, допустив, что те заблудились.

«Видимо, заблудились. Готовы подарить посольству США карту России», — предложили в МИД РФ.

Инцидент под Северодвинском

Напомним, что в районе Северодвинска 8 августа произошёл взрыв. Согласно заявлению Минобороны, проводились испытания реактивной жидкостной двигательной установки. В ведомстве рассказали о двух погибших.

В «Росатоме» сообщили, что в результате ЧП погибли пять сотрудников ГК и трое получили ранения. Это случилось во время работ над изотопными источниками питания. В госкорпорации подчеркнули, что испытания проводились на морской платформе, а во время взрыва людей отбросило в море — их пытались найти и именно поэтому в первое время не сообщалось об их гибели.

«Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников «Росатома», которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты», — подчеркнули в «Росатоме».

Этот инцидент привлёк внимание США. В частности, спустя несколько дней его прокомментировал президент Дональд Трамп в своём Twitter.

«Взрыв в ходе неудачного ракетного испытания в России помог Соединённым Штатам многое узнать. Мы тоже располагаем подобными, но более продвинутыми технологиями», — написал он.

Райан Фогл и парики

Напомним, что это не единственный инцидент, произошедший в России и связанный с американскими дипломатическими сотрудниками. Так, в 2013 году был задержан сотрудник ЦРУ Райан Фогл, работавший под прикрытием на должности третьего секретаря политического отдела посольства США в Москве.

Он был задержан ФСБ при попытке завербовать одного из сотрудников спецслужб, когда предлагал ему $1 млн за сотрудничество. У Фогла были обнаружены два парика (светлый и тёмный), несколько пар солнечных очков, атлас Москвы, блокнот с записями и другие предметы.

В письме, которое у него было при себе, было сформулировано предложение американской стороны о вознаграждении за «помощь» со стороны сотрудника российских спецслужб.

«Мы готовы предложить вам $100 тыс. и обсудить ваши опыт, экспертизу и сотрудничество. При этом оплата может быть гораздо больше, если вы готовы ответить на конкретные вопросы. Помимо этого, за долгосрочное сотрудничество мы предлагаем до $1 млн в год с обещанием дополнительных бонусов за информацию, которая нам поможет», — привела ФСБ текст сообщения.