«При испытании реактивного двигателя»: два человека погибли в результате взрыва на полигоне в Архангельской области

В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области шесть человек получили травмы, от полученных ранений скончались двое. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. В ведомстве также отметили, что ЧП произошло в ходе испытаний реактивного двигателя. Местные власти заявили, что зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона, однако вскоре ситуация нормализовалась.

На военном полигоне в Архангельской области произошёл взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. В ведомстве отметили, что инцидент произошёл при испытании жидкостного реактивного двигателя. В результате ЧП шесть человек получили ранения. Двое от полученных травм скончались.

ЧП произошло в 30 км от города Северодвинск, отмечает РИА Новости.

«При испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв и возгорание изделия. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались», — заявили в Минобороны.

На полигон при помощи авиации уже переброшены медики. «Вылетает вертолёт с двумя бригадами медиков в сторону Нёноксы», — сообщили РИА Новости в городской больнице Архангельска.

В военном ведомстве подчеркнули, что инцидент не оказал влияния на окружающую среду.

Машина скорой медицинской помощи и вертолёт санитарной авиации. Архивное фото

РИА Новости

© Евгений Епанчинцев

«Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме», — говорится в сообщении Минобороны.

В администрации Северодвинска уточнили, что были зафиксированы кратковременные колебания радиационного фона, однако ситуация вскоре нормализовалась.

«В 11:50 8 августа датчики АСКРО (автоматизированной системы контроля радиационной обстановки. — RT) в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. В настоящее время фон нормализовался», — говорится в сообщении на сайте города.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что эвакуация населения не потребуется. «Нет, ничего такого нет, у нас таких данных нет», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о возможной эвакуации жителей.

Тем не менее работникам учреждений Северодвинска были автоматически разосланы рекомендации не покидать помещения.

«Существует определённый порядок. Когда срабатывают датчики радиологического наблюдения, автоматически рассылается телефонограмма в учреждения города. В ней, в частности, приводятся рекомендации: закрыть окна, форточки, по возможности не покидать помещения. Это делается всегда ещё до анализа данных», — пояснили «Интерфаксу» в администрации города.

В связи с ЧП в Архангельске в ближайшее время пройдёт заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, рассказал ТАСС руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.

В совещании примет участие губернатор области. Ради совещания он прервал рабочую поездку и вылетел на полигон, сообщает ТАСС.

Предыдущие инциденты

В понедельник, 5 августа, произошёл взрыв на складе артиллерийских боеприпасов в городе Ачинск Красноярского края. Сообщалось, что осколки от взрыва разлетелись в радиусе 15 км от места происшествия. В связи с этим населённые пункты в радиусе 20 км от полигона были эвакуированы, всего было вывезено 16 тыс. человек.

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Для тушения пожара привлекли два пожарных поезда и два многофункциональных робототехнических комплекса «Уран-14». В ликвидации последствий ЧП принимали участие также десять самолётов Ил-76 и пять вертолётов Ми-8.

На данный момент режим ЧП, введённый ранее в Ачинске, отменён, в городе восстановлено движение машин и поездов.

19 июня Минобороны сообщило о пожаре на полигоне «Сельцы» в Рязанской области.

«В ходе проведения плановых занятий по огневой подготовке на полигоне «Сельцы» в Рязанской области произошло возгорание сухой травы. В условиях жаркой погоды возгорание распространилось на близлежащий лесной участок», — сообщило министерство.

В ликвидации были задействованы штатные силы гарнизона, угрозы распространения огня на населённые пункты не возникло. Пострадавших в ходе пожара не было, отметило ведомство.

14 июня стало известно о возгорании сухой травы на полигоне Погоново в Воронежской области.

«В Воронежской области в результате пала травы на участке земли, прилегающей к полигону Погоново, огонь перекинулся на территорию полигона», — сообщило Минобороны.

Возгорание было быстро локализовано силами штатных пожарных команд и расчётов МЧС и вскоре ликвидировано, при этом материальный урон объектам полигона нанесён не был, сообщили в министерстве. Согласно заявлению МЧС России, площадь пожара составила 3 га.