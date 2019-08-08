Власти рассказали о радиационном фоне в Северодвинске после ЧП
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Об этом информирует сайт администрации Северодвинска.
«В 11:50 8 августа датчики АСКРО (автоматизированная система контроля радиационной обстановки. — RT) в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. В настоящее время фон нормализовался», — говорится в сообщении.
Кроме того, увеличение количества обращений за медицинской помощью не зафиксировано.
Ранее стало известно, что в результате взрыва на полигоне в Архангельской области пострадали шесть человек, двое от полученных ранений скончались.