В Минобороны сообщили о локализации пожара на полигоне под Воронежем

В Воронежской области локализовали пожар на полигоне «Погоново», в результате возгорания никто не пострадал. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны России.

«14 июня в Воронежской области в результате пала травы на участке земли, прилегающей к полигону «Погоново», огонь перекинулся на территорию полигона», — приводит сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

Указывается, что место возгорания было локализовано силами штатных пожарных команд гарнизона и расчётов МЧС. Ведётся проливка территории, где произошёл пожар.

Угрозы распространения огня на населённые пункты нет.

В свою очередь, в пресс-службе МЧС России уточнили, что площадь пожара составляет около 3 га.

Ранее источник заявил, что на полигоне в Воронежской области после возгорания сухой травы начали взрываться боеприпасы.