Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске. Соответствующую информацию агентству Интерфакс подтвердили в посольстве США в России.

«Американские дипломаты находились с официальной поездкой и надлежащим образом уведомили о своей поездке Министерство обороны», — говорится в сообщении дипломатической миссии.

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

По некоторым данным, инцидент произошёл в понедельник, 14 октября.

Среди иностранных граждан, как сообщалось, находился военно-морской атташе при посольстве США Кёртис, атташе при посольстве Арриола, а также американский военный атташе Данн.