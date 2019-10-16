Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

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Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске. Соответствующую информацию агентству Интерфакс подтвердили в посольстве США в России.
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
  • Посольство США в России / © wikimedia.org

«Американские дипломаты находились с официальной поездкой и надлежащим образом уведомили о своей поездке Министерство обороны», — говорится в сообщении дипломатической миссии.

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

По некоторым данным, инцидент произошёл в понедельник, 14 октября.

Среди иностранных граждан, как сообщалось, находился военно-морской атташе при посольстве США Кёртис, атташе при посольстве Арриола, а также американский военный атташе Данн.

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