Песков: сигналов о загрязнении после ЧП под Северодвинском не было
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«Мы обращаем внимание, собственно, как и все, на отсутствие каких-либо сигналов со стороны находящихся в непосредственной близости к этому району измерительных станций других государств», — цитирует РИА Новости Пескова.
По его словам, таких станций в этом районе много и ни с одной из них никаких сигналов не поступало.
Ранее власти Архангельской области заявили, что угрозы радиационного заражения для жителей региона не было ни в день взрыва, ни впоследствии.
26 августа в Росгидромете представили данные, согласно которым радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана были обнаружены в Северодвинске.
Отмечалось, что в настоящее время радиационная обстановка в норме.